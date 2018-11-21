بمشاركة 170 فنانًا.. وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الـ29 لصالون الشباب غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة التاسعة والعشرين، من صالون الشباب لعام ٢٠١٨، بقصر الفنون فى ساحة دار الأوبرا، غدًا الأربعاء، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى ١٣ ديسمبر المُقبل.

ويتخلل الافتتاح تقديم مقطوعات موسيقية إهداء من الفنان وعازف الجيتار عماد حمدي، كما ينظم الصالون مسابقتين، الأولى مسابقة الصالون للمجالات الفنية، والثانية مسابقة العمل الفني الجماعي، والتي تهدف إلى تشجيع الفنانين الشباب على التواصل، وتحقيق التكامل والاندماج لمجموعة من الأفكار الإبداعية، وخلق حالة فنية مشتركة لمفهوم الممارسة فى الفنون المعاصرة.

وتتضمن الأعمال المُشاركة العديد من المجالات الفنية في "التصوير، الرسم، النحت"، ومن مجال الفنون الرقمية "التصوير الضوئي، الكمبيوتر جرافيك"، الخزف، الجرافيك، التجهيز فى الفراغ، مسابقة العمل الجماعي، ومن مجال الميديا "الفيديو آرت، والفنون التفاعلية".

وتنحصر الثماني جوائز فى جائزة الصالون لمجال التصوير، وجائزة الصالون فى مجال النحت، وجائزة في مجال الرسم، ومجال الخزف، والجرافيك، والتجهيز فى الفراغ، وجائزة الصالون في مجال الفنون الرقمية "تصوير ضوئي، كمبيوتر جرافيك"، إضافة لجائزة الصالون فى مجال الميديا "فيديو آرت، الفنون التفاعلية".

كما تمنح أيضا جائزة العمل الجماعي، وقيمتها ١٥ ألف جنيه، وأوسكار صالون الشباب، وجائزة الشهيد أحمد بسيونى وقيمتها ٥ آلاف جنيه، وشهادة تقدير، وجائزة الشهيد زياد بكير وقيمتها ٥ آلاف جنيه، وشهادة تقدير، إضافة إلى جائزتين تشجيعيتين قيمة كل منهما ٢٥٠٠ جنيه وشهادة تقدير.