ترامب يدافع عن دعم السعودية: لن ندمر اقتصادنا بسبب خاشقجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه لن يسمح بتدمير الاقتصاد الأمريكي بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف في حديثه للصحفيين بالبيت الأبيض: "إذا انفصلنا عنهم (السعوديين) فإن أسعار نفطكم سوف تخترق السقف".

وتابع قائلا بحسب شبكة "سي إن إن": "إنها معادلة بسيطة جدا بالنسبة لي، الأمر بالنسبة لي هو أن تكون أمريكا عظيمة مجددا وأن تكون أمريكا أولا".

واعتبر ترامب أنه سيكون "خطأ كبيرا" أن يتخلى عن العلاقة مع السعودية بسبب قضية خاشقجي. وقال، في تصريحات للصحفيين بعد البيان الذي أصدره، إنه "لن نتخلى عن مئات ملايين الدولارات ونسمح لروسيا والصين بالحصول عليها".

ويأتي حديث ترامب بعد بيانه حول دعم الولايات المتحدة للسعودية الذي ستستمر حليفة قوية لواشنطن، وذلك رغم العلم بأن ولي العهد محمد بن سلمان ربما كان على علم بجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقحي.

وأعلن البيت الأبيض أنه من "المحتمل جدًا" أن ولي العهد السعودي كان على دراية بعملية قتل خاشقجي، لكن في نفس الوقت أكد على أنه من "الحماقة" التخلي عن التعاقدات بمليارات الدولارات مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن جريمة مقتل جمال خاشقجي "مريعة"، وقامت الولايات المتحدة بإجراءات ضد الأشخاص الذين عُلم أنهم على علاقة بالجريمة.

ولفت ترامب إلى أنه بعد عملية بحث مستقلة قامت بها واشنطن "نعلم الآن الكثير من تفاصيل الجريمة البشعة. فرضنا عقوبات على 17 سعوديًا معروف تورطهم في قتل خاشقجي، وتقطيع جثته".