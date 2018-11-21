الفائزون في انتخابات "عليا الوفد" يفوضون "أبوشقة" للتعامل مع الخاسرين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:

فوضت الهيئة العليا لحزب الوفد خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب في اتخاذ القرارات للازمة تجاه المرشحين الخاسرين في انتخابات الهيئة التي أجريت يوم 9 نوفمبر الجاري، بعدما أقدموا على الطعن أمام القضاء على نتيجة الانتخابات.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن الانتخابات تمت بشفافية، وما قام به الخاسرون يمثل خطرًا حقيقيًا على الحزب بتصدير الشائعات التي تضرب استقراره.

وأضاف في بيان اليوم، أن الهيئة العليا في انعقاد دائم لمواجهة كافة التحديات التي يواجهها الحزب.