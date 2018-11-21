"التفكك بدأ بالفعل".. كاتبة أمريكية تحذر من انهيار حكم ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عطايا:

أكدت الكاتبة الأمريكية جينيفر رابين، أن الرئيس دونالد ترامب، أصبحت فترته الرئاسية أكثر صخبًا بعد مرور نصفها فقط، مشيرة إلى أن "التفكك بدأ بالفعل".

وأضافت رابين في مقالها بصحية في "واشنطن بوست"، أن الرئيس الحالي يمر بالعديد من الأزمات، نتيجة للقرارات الأخيرة التي اتخذها بشكل لا يتوافق مع إرادة الشعب أو المجتمع الدولي.

وأشارت إلى أن نشر الرئيس لقواته على الحدود مع المكسيك للتعامل مع أزمة المهاجرين من أمريكا الوسطى، كان محل انتقاد من الجميع.

واستطرد الكاتبة الأمريكية، أن علاقته بجيش بلاده أصبحت محتدة، بعد تصريحات في فرنسا خلال إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، التي انتقد فيها البطل القومي المتقاعد في واشنطن، ادام ويليام ماك رافين.

واستكملت أن تعامله مع قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي قلل من مصداقيته أمام الكونجرس الأمريكي، بالإضافة إلى عداءه المستمر مع الصحافة، والتي انتصرت عليه في النهاية، خاصة في قضية مراسل "سي إن إن"، جيم أكوستا.

وأوضحت أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس أيضًا لديها فضيحة تتعلق باستخدامها البريد الإلكتروني الشخصي في العمل، خاصة بعدما أرسلت الأخيرة مئات الرسائل العام الماضي إلى مستشاري البيت الأبيض، ما أثار حفيظة الديمقراطيين، والدعوة للتحقيق معها.

ودعا الحزب الديمقراطي اليوم الثلاثاء، إلى التحقيق مع ابنة الرئيس الامريكي وكبير مستشاري البيت الابيض، إيفانكا ترامب، بعد تقارير تفيد أنها استخدمت عدة مرات حساب بريد الإلكتروني الشخصي العام الماضي في العمل الحكومي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وقالت صحيفة واشنطن بوست أمس الاثنين، نقلًا عن أشخاص على دراية بالواقعة، إن مراجعة البيت الابيض للبريد الإلكتروني لإيفانكا ترامب وجد أنها تستخدم حسابها الشخصي 100 مرة للاتصال بالمسؤولين الاخرين في إدارة الرئيس الأمريكي.

وأشارت رابين إلى أن كل تلك الأحداث والوقائع تمت قبل أن يصبح الحزب الديمقراطي ذا أغلبية في الكونجرس، إلا أنه بعد السيطرة على البرلمان، سيتمكنون من البدء في إصدار مذكرات استدعاء أو عقد جلسات استماع، مؤكدة أنه عندما يحدث ذلك، ستصبح الأمور سيئة جدًا بالنسبة إلى ترامب.

وأكدت أن الرئيس الحالي غير مناسب تمامًا لمنصبه يزداد سوءًا مع مرور الوقت، مشيرة إلى أن واجهة العمل في البيت الأبيض بدأت تتداعى منذ بعض الوقت.

وأوضحت الكاتبة الأمريكية في مقالها بـ"واشنطن بوست"، أنه علاوة على ذلك، لم تظهر بعد نتائج تحقيقات المحامي الخاص روبرت مولر.

واختتمت رابين أنه وباختصار فإن رئاسة ترامب في "دوامة هبوطية"، مشيرة إلى أن المشكلات والأزمات التي تواجهه لا تزال تتفاقم وتستمر، خاصة مع سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونجرس.