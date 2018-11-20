انت الان تتابع «ترامب» يصف الباكستانيين بـ«الحمقى».. واستدعاء سفيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٠ م

أزمة دبلوماسية اندلعت بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية، بسبب تغريدة للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على موقع تويتر، بعدما وصف ترامب الباكستانيين بالحمقى، لفشلهم فى تحديد مكان أسامة بن لادن، زعيم القاعدة السابق. واستدعت الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الأمريكى فى إسلام أباد، السفير بول جونز، للاحتجاج على تصريحات ترامب. وقال ترامب فى تغريدته: دفعنا مليارات الدولارات لباكستان ولم يقولوا لنا أبدا إنه يعيش هناك.. حمقى، فى إشارة إلى بن لادن.

وأدان رئيس وزراء باكستان، عمران خان، أمس، الموقف الجديد لـترامب ضد بلده.وكتب فى سلسلة تغريدات مفادها أن الحرب على الإرهاب أوقعت 75 ألف قتيل فى باكستان، وتسبّبت بخسائر للاقتصاد الوطنى قيمتها 123 مليار دولار. كما أثارت تصريحات ترامب عاصفة انتقادات من قيادات الاستخبارات الأمريكية، وقال المدير السابق

وأدان رئيس وزراء باكستان، عمران خان، أمس، الموقف الجديد لـترامب ضد بلده.وكتب فى سلسلة تغريدات مفادها أن الحرب على الإرهاب أوقعت 75 ألف قتيل فى باكستان، وتسبّبت بخسائر للاقتصاد الوطنى قيمتها 123 مليار دولار.

كما أثارت تصريحات ترامب عاصفة انتقادات من قيادات الاستخبارات الأمريكية، وقال المدير السابق للاستخبارات الوطنية، جيمس كلابر، لشبكة سى سى إن الأمريكية، إنها ضربة موجَّهة لمجتمع الاستخبارات الذى كان مسئولاً عن تعقُّب بن لادن.

وامتد الهجوم على ترامب للمحاربين القدامى فى الجيش الأمريكى، الذين اتهموا الرئيس الأمريكى بأنه لا يحترم قيادات الجيش وقدامى المحاربين. وأعلنت الرئاسة الأمريكية أنّها أعادت لمراسل شبكة سى إن إن الأمريكية، جيم أكوستا، بصورة نهائية بطاقة اعتماده فى البيت الأبيض، التى سُحبت منه بعد سجال دار بينه وبين ترامب.