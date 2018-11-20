انت الان تتابع ترامب: محتمل جدا عِلم بن سلمان بقتل خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٠ م

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل «شريكا راسخا» للسعودية. وأشار الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض، إلى أنه ليست لديه النية لإلغاء عقود عسكرية مع الرياض قائلا «إذا أقدمنا بحماقة على إلغاء هذه العقود، ستكون روسيا والصين أكبر المستفيدين»، وفقا لرويترز. ولفت إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف أن الكونجرس الأمريكي، «حر» في «الذهاب في اتجاه مختلف» بشأن السعودية، ولكنه سيدرس فقط الأفكار التي «تتسق» مع الأمن الأمريكي، فيما أوضح أن الولايات المتحدة ترغب في أن تظل شريكا راسخا للسعودية لضمان مصالحها ومصالح شركائها. وأكد أن السعودية حليف قوي لأمريكا وتساعد