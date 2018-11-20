انت الان تتابع 13 لقطة من حفل افتتاح القاهرة السينمائي الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - نرصد في السطور التالية أبرز لقطات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، منذ قدّوم الفنانين على الريد كاربت وبدء الحفل بالسلام الجمهوري وفيلم عن تاريخ السينما.

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٣ م

انطلقت فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة المنتج محمد حفظي، وبحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ووزيرة التضامن غادة والي، وكوكبة من النجوم على رأسهم يسرا، ليلي علوي، نيللي كريم، آسر ياسين، رجاء الجداوي، محمد رمضان، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، درة، خالد الصاوي، أمينة خليل، درة، لبلبة، إلهام شاهين، شيرين رضا، وغيرهم، ونرصد في السطور التالية أبرز اللقطات التي شهدها حفل الافتتاح منذ قدّوم الفنانين على الريد كاربت وبدء الحفل بالسلام الجمهوري وفيلم عن تاريخ السينما.

أحمد فهمي وهنا الزاهد وحضر الفنان أحمد فهمي، برفقة خطيبته الفنانة هنا الزاهد، إلى المهرجان، وأطلت هنا بفستان أسود اللون، مع حقيبة فضية. حضن الفيشاوي لزوجته حضر الفنان أحمد الفيشاوي، حفل الافتتاح بصحبة زوجته ندى الكامل، وخطف الاثنان الأنظار فور وصولهما على السجادة الحمراء، واحتضن الفيشاوي زوجته أمام

أحمد فهمي وهنا الزاهد وحضر الفنان أحمد فهمي، برفقة خطيبته الفنانة هنا الزاهد، إلى المهرجان، وأطلت هنا بفستان أسود اللون، مع حقيبة فضية. حضن الفيشاوي لزوجته حضن الفيشاوي لزوجته حضر الفنان أحمد الفيشاوي، حفل الافتتاح بصحبة زوجته ندى الكامل، وخطف الاثنان الأنظار فور وصولهما على السجادة الحمراء، واحتضن الفيشاوي زوجته أمام عدسات المصورين. أزمة بسبب الفيشاوي مجددًا!

انتاب أحمد الفيشاوى غضب كبير بسبب منع المنظمين لزوجته من مرافقته للمسرح الكبير لعدم حملها دعوة حضور الافتتاح، ليتدخل محمد حفظى رئيس المهرجان على الفور ويسمح للفيشاوى وزوجته بالدخول إلى قاعة المسرح الكبير.حسين فهمي "الواد التقيل"

حضر الافتتاح الفنان حسين فهمي، ووجهت له المذيعة جاسمين طه، سؤالا حول أكثر المواقف التي عرضته للإحراج، ورد عليها أنه لم يحدث في حياته أن تعرض لموقف محرج، لتمازحه قائلة "يا واد ياتقيل" وهي أغنية سعاد حسني التي غنتها له في فيلم "خلي بالك من زوزو".يسرا تحرج مذيعة DMC

رفضت الفنانة يسرا الإجابة على أحد الأسئلة التي وصلتها من أحد مراسلي قناة dmc، حيث اتبعت القناة فكرة جديدة أثناء الحوارات مع الفنانين، وهي إرسال كروت بها طلب أو سؤال للفنانين بشكل عشوائي، وكانت من بين الفنانات يسرا التي جاءها كارت مكتوب عليه "اعترفي بسر"، ولكنها ردت على السائل بـ"مش وقته".وزيرة الثقافة وحالة خاصة

في لفتة إنسانية، سارت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مصطحبة أحد ذوي القدرات الخاصة، وذلك في إطار مبادرة "قد التحدي" لدعم هذه الفئة.حضور محمد رمضان أزمة بسبب الفيشاوي مجددًا!انتاب أحمد الفيشاوى غضب كبير بسبب منع المنظمين لزوجته من مرافقته للمسرح الكبير لعدم حملها دعوة حضور الافتتاح، ليتدخل محمد حفظى رئيس المهرجان على الفور ويسمح للفيشاوى وزوجته بالدخول إلى قاعة المسرح الكبير.حسين فهمي "الواد التقيل"حضر الافتتاح الفنان حسين فهمي، ووجهت له المذيعة جاسمين طه، سؤالا حول أكثر المواقف التي عرضته للإحراج، ورد عليها أنه لم يحدث في حياته أن تعرض لموقف محرج، لتمازحه قائلة "يا واد ياتقيل" وهي أغنية سعاد حسني التي غنتها له في فيلم "خلي بالك من زوزو".يسرا تحرج مذيعة DMCرفضت الفنانة يسرا الإجابة على أحد الأسئلة التي وصلتها من أحد مراسلي قناة dmc، حيث اتبعت القناة فكرة جديدة أثناء الحوارات مع الفنانين، وهي إرسال كروت بها طلب أو سؤال للفنانين بشكل عشوائي، وكانت من بين الفنانات يسرا التي جاءها كارت مكتوب عليه "اعترفي بسر"، ولكنها ردت على السائل بـ"مش وقته".وزيرة الثقافة وحالة خاصةفي لفتة إنسانية، سارت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مصطحبة أحد ذوي القدرات الخاصة، وذلك في إطار مبادرة "قد التحدي" لدعم هذه الفئة.حضور محمد رمضان دائمًا ما يغيب الفنان محمد رمضان عن حضور المهرجانات الفنية، إلا أنه حرص على التواجد خلال حفل افتتاح القاهرة السينمائي. أكرم حسني - إبو مش بسكوتة

طلبت كاميرا قناة دي إم سي خلال تغطيتها فعاليات انطلاق المهرجان، من الفنان أكرم حسني، أن يقدم أغنية يحبها إلى جمهوره، فأدى أغنية إبو مش بسكوتة.وصلة كوميدية بين سمير صبري والكدواني أكرم حسني - إبو مش بسكوتةطلبت كاميرا قناة دي إم سي خلال تغطيتها فعاليات انطلاق المهرجان، من الفنان أكرم حسني، أن يقدم أغنية يحبها إلى جمهوره، فأدى أغنية إبو مش بسكوتة.وصلة كوميدية بين سمير صبري والكدواني

مازح الفنان سمير صبري، ماجد الكدواني على طريقته الكوميدية في فيلم "البحث عن فضيحة"، وهو يقدم له بعض النصائح أثناء تقديمه حفل الافتتاح: "يجب أن لا تتوتر حتي لا يحدث لك ما حدث لأشرف عباس"، مما أثار اندهاش الكدواني وسأله عن هوية الشخص الذي ذكره له، ليرد عليه ممازحًا "واحد صاحبي ماتعرفهوش". عزف شريف منير قدّم الفنان شريف منير، مقطوعة موسيقية بآلة الدرامز، وتلقى تحية كبيرة من الحضور، ثم تبادل الحديث مع مقدم الحفل ماجد الكدواني الذي ظل يناديه بـ"ماجد المصري"، ويصحح من خطئه. تكريم حسن حسني

الفنان حسن حسني بكى أثناء تكريمه ومنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية، ووجه الشكر لإدارة المهرجان، وقال أثناء تسلمه الجائزة: "أنا سعيد لتكريمي وأنا حي بينكم، أقسم لكم أني لا أمزح فأنا سعيد بذلك". تكريم سمير صبري تكريم سمير صبري حرص المهرجان على تكريم الفنان سمير صبري، والذي قال خلال كلمته: "الحمد لله إني عشت لحد ما ادوني جايزة، كنت دايمًا بتخيل لحظة تكريمي بعد ما أموت، ويسرا ورجاء الجداوي يبكوا عليا، أنا فخورة بالجائزة دي جدًا، وبهدي الجائزة للعظيم مؤسس المهرجان كمال الملاخ". فستان سما المصري فستان سما المصري فستان سما المصري جزب انتباه الكثيرين على السجادة الحمراء، حيث ظهرت وهي ترتدي زيًا فرعونيًا، ما جعلها محل حديث على مواقع التواصل الاجتماعي. طموحات كبيرة يعلقها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على دورته الأربعين، نأمل أن تتحقق.

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