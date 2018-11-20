مهرجان القاهرة يكرم رمزه التاريخي يوسف شريف رزق الله

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥٣ م

يوسف شريف رزق الله

كرمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل افتتاح دورته الأربعين، رمزه التاريخي الناقد الكبير الدكتور يوسف شريف رزق الله، والذي عمل كسكرتير فني للمهرجان منذ عام 1987، ثم أصبح مديرًا فنيًا للمهرجان له منذ عام 2000، وحتى الآن، وقدّمه للجائزة المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، والذي قال إنه فخور للغاية بتقديم الجائزة لزرق الله، فيما قال الأخير خلال كلمته: "أولًا أحب أشكر إيناس عبد الدايم على تجيد الثقة فيا العام ده، وأشكر محمد حفظي لتكريمي على مشواري في المهرجان اللي امتد لأكثر من 30 سنة".

وأضاف شريف رزق الله: "أنا عرفت محمد حفظي منذ سنوات كمنتج وسيناريست، لكن اللي عرفته كويس عنه السنادي إنه حد متابع كويس أوي السنة العالمية، من خلال مشاهدته للأفلام وحضوره للعديد من المهرجانات كضيف وعضو لجنة تحكيم، وأوجه الشكر لجنود المهرجان المجهولين". اقرأ أيضًا| يوسف شريف رزق الله.. رمز القاهرة