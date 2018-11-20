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انت الان تتابع رسميًا.. كاف يعلن إيقاف حكم مباراة الأهلي والترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٤ م
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم الجزائري مهدي عبيد، الذي أدار ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي، بسبب ما شهده اللقاء من قرارات تحكيمية مثيرة للجدل وتحديدا ضربتي الجزاء اللتين احتسبتا لصالح الأهلي. الاتحاد التونسي لكرة القدم، كان تقدم بشكوى رسمية لكاف، يطالب فيها بإيقاف مهدي عبيد، على هامش قراراته باحتساب ركلتي جزاء للنادي الأهلي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مُقابل هدف.
ووفقا للخطاب الذي أرسله كاف للاتحاد الجزائري لكرة القدم، بتاريخ 16 نوفمبر الجاري، بشأن قرارات تم اتخاذها ضد مهدي عبيد بسبب سلوكه في مباراة الأهلي والترجي، وذلك بعد اجتماع لجنة الانضباط يوم 6 نوفمبر. وجاء قرار لجنة الانضباط على النحو التالي: 1. بعد الاطلاع على المستندات والعناصر المقدمة فيما يتعلق بانتهاك
ووفقا للخطاب الذي أرسله كاف للاتحاد الجزائري لكرة القدم، بتاريخ 16 نوفمبر الجاري، بشأن قرارات تم اتخاذها ضد مهدي عبيد بسبب سلوكه في مباراة الأهلي والترجي، وذلك بعد اجتماع لجنة الانضباط يوم 6 نوفمبر.
وجاء قرار لجنة الانضباط على النحو التالي:
1. بعد الاطلاع على المستندات والعناصر المقدمة فيما يتعلق بانتهاك السيد مهدي عبيد للوائح كاف، ولا سيما المواد 82، 136، 152 من لائحة لجنة الانضباط.
2. قرر رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقد جلسة استماع بشأن مزاعم بالفساد ضد الحكم الجزائري مهدي عبيد.
3 - يُوقف السيد مهدي عبيد مؤقتًا من جميع أنشطة كرة القدم المتعلقة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم في انتظار جلسة استماع أمام لجنة الانضباط التابع للاتحاد الأفريقي.
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