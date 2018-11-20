اشتباكات بين اللاعبين في فوز المغرب على تونس (فيديو)

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٣ م
في مباراة شهدت أحداثا مثيرة واشتباكات بين اللاعبين، حقق منتخب المغرب الأول لكرة القدم الفوز على نظيره المنتخب التونسي، بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الأولمبي برادس، ولعب ثنائي الزمالك لاعب الوسط فرجاني ساسي والظهير الأيمن حمدي النقاز بشكل أساسي في تشكيل نسور قرطاج منذ بداية المباراة، قبل أن يُستبدل الأول في الشوط الثاني، بينما شارك الأخير في اللقاء كاملا، وقدم مستوى متواضعًا خلال سير المباراة، التي أدارها الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين.
وعلى الجانب الآخر، بدأ وليد أزارو مهاجم الأهلي اللقاء على مقاعد بدلاء أسود الأطلس، وشارك مع انطلاق الشوط الثاني وحصل على بطاقة صفراء، وبعد صافرة نهاية اللقاء التي أطلقها إبراهيم نور الدين، حدث اشتباكات بين لاعبي الفريقين، قبل أن يتدخل أفراد أمن الملعب للفصل بين الطرفين. وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب
وعلى الجانب الآخر، بدأ وليد أزارو مهاجم الأهلي اللقاء على مقاعد بدلاء أسود الأطلس، وشارك مع انطلاق الشوط الثاني وحصل على بطاقة صفراء، وبعد صافرة نهاية اللقاء التي أطلقها إبراهيم نور الدين، حدث اشتباكات بين لاعبي الفريقين، قبل أن يتدخل أفراد أمن الملعب للفصل بين الطرفين.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب يوسف النصيري في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، بعد ضربة حرة سددها مهدي بن عطية، فشل الحارس التونسي التعامل معها، ليتابعها يوسف في الشباك.
ومن المقرر أن يلتحق أزارو ببعثة الأهلي في الإمارات استعدادًا لمواجهة الوصل يوم الخميس المقبل في البطولة العربية، فيما يعود النقاز وساسي إلى مصر للانتظام في تدريبات الزمالك.
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