شكرا لقرائتكم ترمب: لن أدمر الاقتصاد العالمي بالتشدد تجاه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه لن يدمر الاقتصاد العالمي بالتشدد تجاه المملكة العربية السعودية في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقال ترمب إن "سي.آي.إيه" لم تتوصل إلى نتيجة مؤكدة 100% بشأن مقتل خاشقجي.

كما أضاف أنه سيلتقي بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إذا حضر قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

كذلك لفت إلى أن السعودية ساعدت الولايات المتحدة في إبقاء أسعار النفط منخفضة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ترمب إن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكاً راسخاً للسعودية.

وأضاف، في بيان، أن أجهزة المخابرات الأميركية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، مشيراً إلى أنه "ربما سيصعب معرفة الحقائق كافة المحيطة بالجريمة".