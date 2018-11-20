شكرا لقرائتكم الحكومة اليمنية تطالب بإدانة دولية لانتهاكات الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في وقت تتوجه الأنظار إلى معاودة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، جهوده في صنعاء مع الحوثيين لدفع عجلة المشاورات المرتقبة في ستوكهولم أواخر الشهر الحالي، جددت الحكومة اليمنية مطالبتها مجلس الأمن الدولي بإدانة انتهاكات الميليشيات للقانون الدولي الإنساني في محافظة الحديدة.

وتطرقت الرسالة، التي وجهها مندوب اليمن إلى السفير الصيني، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لهذا الشهر، إلى الانتهاكات التي ارتكبها الانقلابيون في الحديدة، مطالبة المجلس بالضغط على الميليشيات لوقف الانتهاكات التي تتسبب بمعاناة إنسانية كبيرة للمواطنين.

من جهة أخرى، أعلنت السعودية والإمارات، الثلاثاء، عن مبادرة جديدة في اليمن للتصدي للحالة الإنسانية في البلاد، تشمل تقديم 500 مليون دولار إضافية تخصص لأغراض إنسانية للشعب اليمني.

كما تهدف المبادرة الجديدة إلى تأمين الغذاء لـ10 - 12 مليون يمني.

وأعلن عن المبادرة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله الربيعة، خلال مؤتمر صحافي جمعه بوزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، ريم الهاشمي.

وقال الربيعة: "سننسق مع المنظمات الأممية لإيصال المساعدات للمحتاجين في اليمن"، لافتاً إلى أن دول التحالف قدمت مساعدات بقيمة 18 مليار دولار لمساعدة اليمن خلال 3 سنوات.

وأضاف الربيعة: "ندعم دوماً أي حل سياسي للأزمة في اليمن".