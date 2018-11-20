شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إيهاب غطاطى يجتمع غدا مع محافظ الجيزة لوضع حل جذرى لمصرف أبو عوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم، عن عقده اجتماع غدا الأربعاء مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لوضع حل لمصرف الموت كما يطلق عليه المواطنين بالهرم عليه بدلا من رشاح أبو عوض ، بمشاركة كافة القيادات التنفيذية بمحافظة الجيزة ، سواء الرى والصرف والزراعة لحل الأزمة ورفع المعاناة عن المواطنين.

وقال غطاطى فى تصريح لـ" الخليج 365" إنه طالب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإجراء زيارة ميدانية للمصرف وبالفعل تم تنظيمها اليوم الثلاثاء ، حتى يرى مأساة ومعاناة المواطنين بالدائرة من المصرف الذى يمثل خطورة كبيرة على المواطنين بالدائرة.

وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة وضع حل جذرى لأزمة مصرف أبو عوض بالهرم سواء ردمه أو تغيير مساره خاصة وأنه يسبب كارئة بيئية وصحية بالمنطقة .