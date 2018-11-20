شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. لجنة الرياضة بالبرلمان تكرم أبطال الأولمبياد وتهديهم درع اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، احتفالية لتكريم أبطال مصر في الاوليمبياد، وذلك خلال اجتماع اللجنة المقرر له عصر غد الاربعاء.

وقال رشاد، ان هذا التكريم يأتي في إطار دعم اللجنة للألعاب الفردية وتوجيه كافة الدعم اللازم لها، بجانب رفع روحهم المعنوية بما يساعدهم على بذل مزيد من الجهد والعرق لرفع راية مصر خفاقة في المحافل الرياضية الدولية.

وأضاف رشاد، فى بيان له، انه سيتم خلال الاجتماع منح الأبطال درع اللجنة وشهادات تقديرية لما حققوه من إنجازات مع إعطائهم جرعات تحفيزية وبحث التحديات التي تواجههم والعمل على سرعة حلها.

وأوضح أن الألعاب الفردية محورا مهما يجب الاهتمام به وتوجيه الدعم له وتغيير استراتيجية دعم الألعاب الجماعية فقط، وخاصة أن مصر لديها كنز حقيقي وقوة ناعمة من الأبطال لا بد من الاهتمام بهم ليكونوا خير سفراء لمصر بالخارج.