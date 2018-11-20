أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم، عن وفاة والدة الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود في وقت سابق اليوم.

وأوضح الديوان الملكي في بيان أنه سيصلى على المغفور لها غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية.