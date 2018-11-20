وليد بركات زار رومل صابر وعرض معه آخر المستجدات المحليّة

زار الأمين العام للحزب "الديمقراطي اللبناني" ​وليد بركات​ نائب رئيس "​التيار الوطني الحر​" للشؤون الإدارية ​رومل صابر​، في مقر التيار المركزي في ​ميرنا شالوحي​، وجرى عرضٌ لآخر المستجدات المحلّية، والتأكيد على التعاون والتنسيق الدائمين بين الحزبين.

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