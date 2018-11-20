نظمت ​بلدية بيروت​، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حواجز محبة في مناطق وأحياء العاصمة بيروت، لا سيما في شارع عفيف الطيبي، جامع الامام علي، قصقص، رأس النبع، البسطا التحتا، ساحة البربير، كورنيش المزرعة، عائشة بكار، ساحة عين المريسة، الروشة، ساحة ساقية الجنزير، شارع الحمرا، وأمام مسجد محمد الأمين. وقام فوجا اطفاء وحرس مدينة يروت بتوزيع الحلوى على السيارات والمارة احتفاء بالمناسبة.

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية بيروت نظمت حواجز محبة في أحياء العاصمة بذكرى المولد النبوي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .