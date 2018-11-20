انقلاب سيارة آخر جسر الدورة - المسلك الغربي باتجاه الكرنتينا وحركة المرور كثيفة

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "​انقلاب سيارة​ آخر ​جسر الدورة​ - المسلك الغربي باتجاه ​الكرنتينا​ سببت بازدحام مروري في المحلة".

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