الساحلي: وزير شؤون النازحين هو وزير إبقاء النازحين

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" ​نوار الساحلي​، خلال حديث تلفزيوني، أن "​حزب الله​ بدأ العمل في ملف عودة ​النازحين السوريين​ منذ حوالي 6 أشهر بعدما رأينا تلكؤ الحكومة ال​لبنان​ية في هذا الموضوع، فأخذ "حزب الله" هذا الأمر على عاتقه"، لافتا إلى أننا "بدأنا بفتح المكاتب في مختلف المناطق اللبنانية ولدينا 11 مكتب"، مشيراً إلى أننا "لا نجبر أحد على العودة لكننا نشجع السوريين في لبنان على العودة على وطنهم بالتنسيق مع ​الأمن العام​ ومديره العام ​اللواء عباس إبراهيم​".

وأوضح الساحلي أنه "بشكل مباشر لا نقوم بالتواصل مع الأحزاب التي تدعو النازحين للعودة إلى ​سوريا​ بل كل حزب يقوم بالتواصل مع الأمن العام بمفرده"، مشيراً إلى أنه "بسبب ارتباطات بعض السياسيين في لبنان ببعض الدول الخارجية فإن الحكومة تتلكأ بعملها".

ودعا "​الحكومة اللبنانية​ للتعاون مع ​الحكومة السورية​ فعندما تتعاون الحكومة اللبنانية أفضل من أن يتعاون حزب بسبب اختلاف القدرات".

واعتبر الساحلي أنه "للأسف يوجد وزير لشؤون النازحين لا علاقة له بالأمر بل هو وزير إبقاء النازحين لأنه يدعو النازحين للبقاء في لبنان"، مبينا أن "أي صندوق أو أي مساعدة للأخوة السوريين في لبنان أو ​الأردن​ في ​تركيا​ هو مساعدة على البقاء في الدول المستضيفة بل يجب مساعدة النازحين على العودة إلى سوريا"، مضيفا: "أنا أسمح لنفسي التكلم بإسم الحكومة السورية بأن الحكومة مستعدة للقيام بالمصالحات".