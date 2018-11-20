الخارجية: السفينة "نيفين" ستغادر ميناء مصراتة مساء غد بعد إصلاح الأضرار التي لحقت بها

أعلنت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ في بيان أن "فرقة من الوحدات الخاصة الليبية قامت باقتحام ​السفينة​ "نيفين" وتم إخراج جميع ​المهاجرين​ من دون وقوع أي إصابات بشرية".

وأوضحت أن سفير ​لبنان​ في ​ليبيا​ السفير محمد سكينة، اتصل بقبطان السفينة السيد بسام سباط الذي شكر وزير الخارجية ​جبران باسيل​ على جهوده التي ساهمت بإنهاء الأزمة، مشيرة الى أن السفينة "نيفين"، سوف تغادر ميناء مصراتة مساء غد بعد إصلاح بعض الأضرار الكهربائية التي لحقت بها.

وشكرت الوزارة جميع السلطات الليبية لا سيما في مدينة مصراتة على جهودها لإنهاء الأزمة.