مصادر بيت الوسط لـ"الجديد": طرح باسيل هو رمي للجمرة في غير موقعها

اعتبرت مصادر ​بيت الوسط​ عبر قناة "الجديد" أن "طرح رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير ​جبران باسيل​ بتبادل وزير سني مقابل مسيحي هو رمي للجمرة في غير موقعها، وتصوره غير مبني على أسس توافقية"، مشددة على أن "إعادة المقعد السني لرئيس ​الحكومة​ هو انتقاص من حق رئيس الحكومة، بأنه رئيس غير محصور بالسنة بل لكل ​الطوائف​ ومسؤوليته اتجاهها".

وأكدت المصادر أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ينتظر طرح تصور جديد"، جازمة أن "أعضاء "اللقاء التشاوري" ممثلون في كتلهم النيابية بإستثناء نابين مستقلين، على غرار نواب مسيحيين مستقلين".