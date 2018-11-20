جاويش أوغلو: بحثت مع بومبيو التطورات الأخيرة حول جريمة خاشقجي

لفت وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ إلى أنه بحث مع وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ التطورات الأخيرة حول جريمة الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​، مشيراً إلى "اننا أكدنا مع الجانب الأميركي على ضرورة الكشف عن ملابسات قضية خاشقجي".

وأشار إلى أنه "ما زال هناك عدة أسئلة يجب الإجابة عليها حول جريمة خاشقجي"، مشدداً على أنه "يجب أن نكون على تعاون وثيق مع السعودية حول تحقيقات جريمة خاشقجي"، لافتاً إلى "أننا نعلم أن هناك 11 شخصا معتقلا في السعودية وأن البقية لم يلق القبض عليهم".

وأكد "اننا لا نقيّم جريمة قتل خاشقجي على أنها خلاف مع السعودية وليست لدينا نية بالتستر عليها"، معتبراً أنه "من المهم جدا الكشف عن ملابسات جريمة قتل جمال خاشقجي"، مشيراً إلى "اننا أكدنا استعدادنا لمشاركة جميع ما نملكه من أدلة في حال تقرر فتح تحقيق دولي بشأن خاشقجي".

وأضاف جاويش اوغلو: "بعض الدول أخبرتنا بأنها تعمل على آلية تتعلق بطريقة عمل لجنة التحقيق الدولية"، مشيراً إلى "اننا لا نجد التعاون مع السعودية على المستوى المطلوب بشأن قضية خاشقجي".