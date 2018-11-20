سامانتا باور وصفت بيان ترامب بشأن قضية خاشقجي بالعمل البغيض

وصفت المندوبة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة سامانتا باور بيان الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن قضية الصحفي السعودي حمال خاشقجي بالعمل البغيض".
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد أكد إلى أنه "من المحتمل جدا أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على علم بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وربما لا"، معتبراً أن "جريمة قتل جمال خاشقجي فظيعة ولا تغتفر"، مشيراً إلى أنه "بعد إجراء بحث مستقل أصبح لدينا الكثير من التفاصيل عن جريمة مقتل خاشقجي".
ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكة للسعودية لضمان المصالح الأميركية والإسرائيلية والشركاء الإقليميين"، مشيراً إلى أن " "الكونغرس حر في الذهاب في اتجاه مختلف بشأن السعودية لكنني سأدرس فقط الأفكار التي تتسق مع الأمن الأميركي".
من جهة أخرى، لفت ترامب إلى أن "إيران مسؤولة عن الحرب في اليمن وتسعى لزعزعة استقرار المنطقة والجهد الديمقراطي الهش في العراق"، مشيراً إلى أن "إيران تدعم "حزب الله" الإرهابي وقد قتل الإيرانيون عددا من الأميركيين والأبرياء الآخرين في الشرق الأوسط".
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