وفاة شاب فلسطيني متاثرا بجروح اصيب بها بعد مهاجمته مركزا للشرطة الاسرائيلية

توفي شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها جراء إطلاق النار عليه عندما هاجم الاسبوع الماضي رجال شرطة اسرائيليين في مركز للشرطة في القدس الشرقية، وذكر مصدر في مستشفى "شعاريه تصيدق" الاسرائيلية في القدس، وفاة الشاب الفلسطيني.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الشاب هو عبد الرحمن أبو جمل (17 عاما) من سكان بلدة جبل المكبر المجاورة لمستوطنة ارمون هاناتزيف.
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