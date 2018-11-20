تركيا: لا نرغب في تقويض علاقتنا بالسعودية لكن يجب إظهار حقيقة مقتل خاشقجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – مصراوي:

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده أطلعت الولايات المتحدة على أحدث المعلومات بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء ونقلته فضائية "تي آر تي" التركية، أن العديد من الدول لا ترغب في تقويض علاقتها مع السعودية بسبب مقتل خاشقجي، قائلًا: "ونحن لا نرغب بذلك ولكن يجب الكشف عن الجريمة".

وأكد أوغلو أن التعاون مع السعودية بشأن مقتل خاشقجي ليس كما تريد تركيا، مشيرًا إلى أن أنقرة قد تطلب رسميًا تحقيقًا من الأمم المتحدة في مقتل الصحفي، إذا وصل التعاون مع السعودية إلى طريق مسدود.

ويأتي حديث أوغلو بعد بيان البيت الأبيض حول دعم الولايات المتحدة للسعودية الذي ستستمر حليفة قوية لواشنطن، وذلك رغم العلم بأن ولي العهد محمد بن سلمان ربما كان على علم بجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقحي.

وأعلن البيت الأبيض أنه من "المحتمل جدًا" أن ولي العهد السعودي كان على دراية بعملية قتل خاشقجي، لكن في نفس الوقت أكد على أنه من "الحماقة" التخلي عن التعاقدات بمليارات الدولارات مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن جريمة مقتل جمال خاشقجي "مريعة"، وقامت الولايات المتحدة بإجراءات ضد الأشخاص الذين عُلم أنهم على علاقة بالجريمة.

ولفت ترامب إلى أنه بعد عملية بحث مستقلة قامت بها واشنطن "نعلم الآن الكثير من تفاصيل الجريمة البشعة. فرضنا عقوبات على 17 سعوديًا معروف تورطهم في قتل خاشقجي، وتقطيع جثته".