بعد سر الهيروين.. توزيع نشرة بأوصاف جثتي فتاتي العبور للتعرف عليهما

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمرت نيابة العبور، اليوم الثلاثاء، بانتداب فريق من الأطباء الشرعيين لتشريح جثتي فتاتين مجهولتين عثر عليهما بطريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوي في اتجاه مدينة بلبيس بالشرقية في المنطقة التابعة للعبور إثر طلقات نارية.

طلبت النيابة إرسال حرز الهيروين وملابسهما إلى المعمل الجنائي، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات العثور عليهما، كما طلبت النيابة سؤال أول شهود رؤية للمجني عليهما.

كما قررت النيابة توزيع نشرة بأوصافهما على باقي الأقسام الشرطية ومديريات الأمن بالمحافظات للكشف عن هويتهما، فيما قام فريق البحث الجنائي بقيادة اللواء علاء فاروق، مدير المباحث، بمعاينة مكان الواقعة مرة أخرى حيث كشفت المعاينة أن المكان الذي وجد فيه الجثتين في منطقة حدودية بين القليوبية والشرقية.

وتبين من التحقيقات، أن الفتاتين يتراوح عمرهما ما بين 18_20 عاما، وجرى العثور عليهما مقتولتين بـ6 طلقات نارية بكل جثة منهما، والجثتين بكامل ملابسهما، ولم يعثر معهما على أي هوية لإثبات الشخصية.

أسفرت التحريات السرية لرجال المباحث، عن أن المجني عليهما، كانتا تترددان على وكر لبيع الهيروين، وبعد شرائهما كمية من الهيروين، من هناك، كان رجال البحث الجنائي يتتبعون الوكر والمترددين عليه، وبعد انتهاء خروجهما من الوكر، اقتحم ضباط المباحث وكر المخدرات، ولكن استطاع تجار المخدرات الهروب من رجال الشرطة، وتتبعوا الفتاتين ظنا منهم أنهما من أرشد رجال الشرطة عنهم.

واتضح من فحص الجثتين أن الجثة الأولى لفتاة طولها حوالى 160 سم، ترتدى ترننج أسود وبمناظرتها تبين وجود، آثار فتحات دخول طلقات نارية بالبطن من الجانب الأيسر والظهر.

أما الجثة لثانية، لفتاة طولها حوالى 160 سم ترتدي إيشارب رصاصي فاتح ممزق وقميص كاروهات، وبمناظرتها تبين وجود آثار فتحات دخول طلقات نارية أسفل الصدر.

في حين تتابع حاليًا أجهزة الأمن بالتنسيق مع مباحث الشرقية، الجناة لضبطهم وكشف الواقعة ومرتكبيها والوصول لهويه المجنى عليهما والسلاح المستخدم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث قسم العبور، بعثور الأهالي على جثتين لفتاتين مقتولين بالرصاص، وبفحص الجثتين تبين أن الوفاة بسب عدة طلقات نارية وصلت لـ6 طلقات بكل جثة، وتم العثور معهما على كمية من مخدر الهيروين ونقلهما إلى المستشفى وتحرر المحضر رقم 8715 إداري قسم العبور وتولت النيابة التحقيق.