ترامب يكشف عن لقاء محتمل قريب مع ولي عهد السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سوف يلتقي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان حال حضور الأخير قمة العشرين بالأرجنتين نهاية الشهر الجاري، وذلك أمام الصحفيين في البيت الأبيض.

وأعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس الإثنين، أن ولي العهد السعودي سوف يحضر فعاليات القمة بالأرجنتين، وستكون الأخيرة محطة لجولة خارجية.

وأعلنت دبلوماسي خليجي اليوم، لوكالة الأنباء الألمانية، أن الجولة تشمل مصر والإمارات أيضًا.

ويأتي حديث ترامب بعد بيان البيت الأبيض حول دعم الولايات المتحدة للسعودية الذي ستستمر حليفة قوية لواشنطن، وذلك رغم العلم بأن ولي العهد محمد بن سلمان ربما كان على علم بجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقحي.

وأعلن البيت الأبيض أنه من "المحتمل جدًا" أن ولي العهد السعودي كان على دراية بعملية قتل خاشقجي، لكن في نفس الوقت أكد على أنه من "الحماقة" التخلي عن التعاقدات بمليارات الدولارات مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن جريمة مقتل جمال خاشقجي "مريعة"، وقامت الولايات المتحدة بإجراءات ضد الأشخاص الذين عُلم أنهم على علاقة بالجريمة.

ولفت ترامب إلى أنه بعد عملية بحث مستقلة قامت بها واشنطن "نعلم الآن الكثير من تفاصيل الجريمة البشعة. فرضنا عقوبات على 17 سعوديًا معروف تورطهم في قتل خاشقجي، وتقطيع جثته".