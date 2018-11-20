مقرر "القومي للسكان": مصر تشهد ظاهرة "الهبة الديموجرافية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن مصر تمثل أكبر بلد عربي في عدد السكان، فقد وصل عدد سكانها إلى 97,8 مليون نسمة تقريبا، لافتا إلى أن هناك عددا من الدول العربية ومن بينها مصر تشهد عددا من التغيرات السكانية، والتي تسمى "الهبة الديموجرافية" أي وجود عدد كبير من السكان في مرحلة الشباب.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية اليوم الثلاثاء حول المؤشرات الخاصة بالسكان والتنمية "استراتيجيات السكان" ضمن أسبوع النقاش العربي حول السكان والتنمية المستدامة بالبلاد العربية، الذي تنظم فعالياته جامعة الدول العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف حسن أن "الهبة الديموجرافية" هي وضع إيجابي للنمو الاقتصادي وميزة، فهذا القطاع من السكان في سن العمل أي أنهم أقل من حيث الإعالة.

وأوضح أن هذه التغيرات تتطلب مزيدا من الاستثمارات في رأس المال البشري وتنمية المهارات لدى الشباب الصغير وتشجيع مشاركتهم المجتمعية.

وأشار إلى وجود تحسن ملحوظ في انخفاض معدلات الوفيات خاصة بين الأطفال الرضع والأطفال عموما، وتحسن في مؤشرات الرعاية الصحية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وتابع مقرر المجلس القومي للسكان "إننا ما زلنا في حاجة إلى مزيد من العمل لتحقيق التنمية المستدامة، فهناك العديد من التحديات التي تهدد ما تحقق من إنجازات، فما زلنا نواجه مشكلة البطالة والتسرب من التعليم، بالإضافة إلى المعوقات الثقافية والمتعلقة بالنوع أي التفرقة بين النساء والرجال وهو ما يظهر في العنف ضد المرأة.

وقال إن هذا الأسبوع من النقاش من المنتظر أن يخرج بمجموعة من الأهداف المرجو تحقيقها مثل تفهم الوضع السكاني "الحالة السكانية"، وتحديد الاختلافات في العلاقات بين السكان والتأثيرات على أجندة التنمية 2030، وتقديم مقترحات مختلفة تتضمن سياسات واستراتيجيات وبرامج وقوانين وإطار للمتابعة والتقييم.

وأشاد حسن بالدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس السيسي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لمواجهة المشكلة السكانية من أجل نهضة مصر.