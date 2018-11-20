أمسية دينية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة احتفالية المولد النبوي الشريف التى نظمتها مديرية أوقاف البحيرة مساء اليوم الثلاثاء، بمسجد عمرو بن العاص بدمنهور.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبها ابتهالات دينية قدمها رفيق النكلاوي، المبتهل بإذاعة القران الكريم، ثم تحدث الدكتورمحمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة عن ذكرى ميلاد "النبى صلى الله عليه وسلم " وسماحة الدين الإسلامى الذى يدعو للمحبة والسلام ونبذ الفرقة ، وجوانب الرحمة والإنسانية والأخلاق السامية فى الجانب المحمدى وضرورة الاقتداء بأخلاقه ومنهجه.

وعقب انتهاء الاحتفالات بالمسجد تفقد المحافظ أحد فرق وحدات المسح للقضاء على فيروس c التى كانت متواجدة بالقرب من المسجد للقيام بعملها خلال الفترة المسائية لإجراء التحاليل للمواطنين وذلك فى اطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأمراض السارية " السكر والضغط والسمنة ".

وشدد المحافظ على ضرورة استثمار الفترة المتبقية من مدة المبادرة بالمحافظة نهاية هذا الشهر لاستهداف أكبر عدد من المواطنين وتحقيق المستهدف من المبادرة على أرض المحافظة ووجه بتواجد فرق المسح امام المساجد الرئيسية عقب صلاة الجمعة القادمة ، بالإضافة إلى تكثيف تواجدها داخل المحطات ونقاط التجمعات السكنية والمناطق التى يتواجد بها المواطنين بكثافة عالية لإجراء الفحوصات والتحاليل للعمل على إنجاح المبادرة.