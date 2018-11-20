سائق تاكسي بالكويت يلقي جثة مواطن مصري أمام مستشفى ويهرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي

قالت صحيفة القبس الكويتية، الثلاثاء، إن سائق تاكسي وافد ألقى جثة مواطن مصري مطعون بالسكين عدة مرات أمام أحد المستشفيات وفر هاربًا، وذلك على لسان أحد المصادر الأمنية.

وأضافت الصحيفة أن السائق ألقى الجثة أمام مستشفى تحمل اسم مبارك بالكويت، قبل أن يلوذ بالفرار، لكن رجال المباحث الجنائية بالكويت ألقوا القبض عليه وكشفوا أنه وافدًا دون تحديد جنسيته.

وأضاف مصدر أمني للصحيفة الكويتية أن أحد المواطنين التقط رقم لوحة التاكسي "عندما شاهد صاحبها يرمي الجثة في مكان مظلم عند المستشفي ويفر هاربا".