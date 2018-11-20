بالأسماء.. اختطاف 16 عاملًا مصريًا داخل الأراضي الليبية بسبب عملية نصب

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من القلق على أهالي قرية الهردة التابعة لمركز مطوبس في كفرالشيخ، بعد أن وصلت إليهم أنباء عن اختطاف مجموعة ليبيين لــ16 عاملًا من أبنائهم وذويهم، بسبب خلاف مالي مع أحدهم.

إذ كشف عبده عبدالله أبوالخير، شقيق أحد المختطفين، إن شقيقه "محمد" 34 سنة، ضمن 16 مواطنًا من أبناء القرية يعملون في ليبيا، جرى اختطافهم من قبل مجموعة من الليبيين يعملون في مجال المقاولات بمدينة طبرق، وأصبحوا ضحايا لخلافات ومشاكل أحد أبناء القرية مع هؤلاء الليبيين.

وأوضح "أبوالخير" أن مجموعة من المقاولين الليبيين يتهمون "س. ع. ا."، 28 سنة، ابن القرية بالنصب عليهم في مبلغ 100 ألف دينار ليبي، أي ما يُعادل نحو 450 ألف جنيه مصري، وأنه فر هاربًا إلى مصر.

وأضاف أنه عندما التقى بأهالي المختطفين وأبلغوه بما حدث لأبنائهم، أكد لهم أن ادعاءات هؤلاء الليبيين كذب، وأن المبلغ المذكور كان عبارة عن شراكة عمل انتهت بالخسارة.

ولفت إلى أن أهالي وذوي الضحايا حرروا المحضر رقم 10974 لسنة 2018 إدراي مركز شرطة مطوبس، ضد المدعو "س. ع. ا." المتهم بسرقة المقاولين الليبيين، والمتسبب في اختطاف 16 عامل، وتعريض حياتهم للخطر.

من جانب آخر كشف مصدر بنيابة مركز مطوبس، أسماء العمّال المختطفين في ليبيا وهم محمد عبدالله أبوالخير، 34 سنة، وجابر عبده مهنى، 25 سنة، وعبده عبدالهادي الحداد، 33 سنة، وإبراهيم عبده شيبون، 20 سنة، وأحمد عبدالمهيمن قمر، 33 سنة، وكريم محمد عبدالباري أبوالخير، 25 سنة، وحسام حسن صبرة محروس، 25 سنة.

كما اختُطف نعمان عبدالقادر شلبي، 26 سنة، وعبدالفتاح محمد موسى شلبي، 30 سنة، وإبراهيم عماد مرسي، 27 سنة، ومحمد مخيمر البدوي، 20 سنة، وعبدالله بركات البدوي، 30 سنة، ومصطفى عبده الجدي، 20 سنة، وخالد عيد أبوخليل، 17 سنة، ومحمد عبده عريف، 25 سنة، وأحمد ماضي زوين، 35 سنة.