الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير فيصل بن محمد عبدالعزيز

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أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة والدة الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وقال بيان الديوان الملكي الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وأضاف أنه "سيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غدٍ الأربعاء الموافق 13 / 3 / 1440هـ، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".