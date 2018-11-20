كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا.. مسلحون يعتدون على أردني ويسلبونه أمواله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتدى مسلحان في محافظة درعا على مسافر أردني وسلبوا أمواله، اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر في معبر نصيب جابر على الحدود السورية الأردنية، طلب التكتم على هويته، إن "شخصين معهما بندقيتين آليتين سلبا مسافراً أردنياً 1300 دينار أردني (تعادل 1500 دولار أمريكي) إضافةً إلى جهاز هاتف محمول شرقي مدينة درعا".

يذكر أن هذا الاعتداء على الأردني، هو الأول من نوعه منذ افتتاح المعبر في منتصف أكتوبر الماضي، وقالت مصادر في معبر نصيب، إن عدد المسافرين الذين دخلوا من معبر نصيب إلى سوريا منذ افتتاحه تجاوز 60 ألف شخص.