كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتدى الصدر: خلايا الإرهاب تنخر الموصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إن مدينة الموصل العراقية في خطر، مؤكداً أن خلايا الإرهاب تنشط في المدينة.

وكتب الصدر في تغريدة على تويتر: "الموصل في خطر فخلايا الإرهاب تنشط وأيادي الفاسدين تنهش".

يُشار إلى أن القوات الأمنية العراقية المشتركة حررت محافظة نينوى بالكامل من سيطرة داعش الإرهابي، في أواخر أغسطس 2017.