كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس اليمني يوجه وزير خارجيته بالتعاطي مع جهود السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجيته بالتعاطي مع جهود السلام لإيقاف الحرب المشتعلة في اليمن منذ الانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014.

ونقل موقع "24" عن مصادر دبلوماسية يمنية، بأن "هادي التقى وزير الخارجية خالد اليماني في مقر إقامة الأول في الولايات المتحدة الأمريكية، ووجه بالتعاطي الإيجابي مع جهود السلام الدولية لإيقاف الحرب".

وقال مصدر دبلوماسي يمني، إن "الرئيس هادي يرحب بجهود السلام لإيقاف الحرب، على أساس المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار اليمني، والقرار الأممي رقم 2216"، مشيراً إلى أن هادي أكد أن "اليمنيين لن يسمحوا بحزب الله أخر في اليمن، وأن التجربة الإيرانية لا يمكن تكرارها في بلد عربي".