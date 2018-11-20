أطباء القطاع العام: إضرابنا نجح بـ76في المائة وننتظر رد العثماني

لا زال أطباء القطاع العام متشبثون بالاستمرار في إضرابهم الوطني ليومين إضافيين خلال الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى أول إضراب في “أسبوع الغضب” خاضوه أمس الإثنين.
وقال المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في تصريح لـ”اليوم 24″ اليوم الثلاثاء، إن الإضراب الذي دعت إليه نقابته أمس الإثنين، عرف نسبة نجاح بلغت 76 في المائة.
وأكد العلوي، في ذات التصريح، أن بلاغات توقيف الإضراب الصادرة مؤخرا لا تخص سوى أطباء القطاع الخاص، فيما لا زال أطباء القطاع العام متشبثون بخوض البرنامج الاحتجاجي الذي سطروه، والذي يضم التوقف عن العمل في كل المصالح لاستثناء مصالح المستعجلات، بالإضافة إلى ارتداء البدلات السود داخل المستشفيات.
ونفى العلوي وجود أي تدخل من طرف وزارة الصحة، مشيرا إلى أن آخر بلاغ للحوار جمع الجانبين كان يوم الجمعة 26 أكتوبر، وهو البلاغ الذي تقر فيه الوزارة بمطالب الطبيب المغربي، لافتا إلى أن الأطباء ينتظرون الآن ردا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لمعالجة مسببات الاحتجاج.
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