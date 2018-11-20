ترامب: السعوديون يعتبرون خاشقجي إخوانيا عدوا للدولة.. وذلك لا يؤثر بقراري

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجريمة ضد الصحفي جمال خاشقجي كانت رهيبة، وأن بلاده لن تتغاضى عنها، مشيرا إلى أن بلاده اتخذت إجراءات قوية “ضد أولئك الذين سبق أن عُرف أنهم شاركوا في القتل” والتخلص من الجثة.

وأضاف ترامب، في بيان له مساء اليوم، إن ممثلي المملكة العربية السعودية يعتبرون أن الصحفي جمال خاشقجي كان “عدوا للدولة” وعضواً في جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا بأن ذلك لن يؤثر في قراره لأنها “جريمة غير مقبولة وفظيعة”.

وشدد ترامب أن الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان نفيا بشدة أي علم بالتخطيط أو تنفيذ جريمة قتل خاشقجي. مضيفا بأن وكالات الاستخباراتالأمريكية “تواصل تقييم جميع المعلومات، لكن من المحتمل جدا أن يكون ولي العهد على علم بهذا الحدث المأساوي، ربما كان وربما لم يكن!”

بالمقابل عبر ترامب في بيانه المعنون بأمريكا أولا عن عدم استعداده للتخلي عن الصفقات العسكرية مع المملكة مشيرا إلى اتفاقيه معها على إنفاق واستثمار 450 مليار دولار في الولايات المتحدة. قائلا إن هذا مبلغ قياسي من المال. سيخلق مئات الآلاف من فرص العمل، وتنمية اقتصادية هائلة، وثروة إضافية كبيرة للولايات المتحدة. وأنه إذا قام بإلغاء هذه العقود بحماقة، فإن روسيا والصين ستكونان المستفيدين الهائلين، ويسعدان للغاية بالحصول على كل هذه الأعمال الجديدة. ستكون هدية رائعة لهم مباشرة من الولايات المتحدة!، حسب تعبيره.