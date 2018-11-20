انت الان تتابع شيرين رضا: السينما تلهم الناس وتحرك مشاعرهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٨ م

عبرت الفنانة شيرين رضا عن سعادتها بتقديمها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الأربعين والذى انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 29 من نفس الشهر، ويكرم عددا من رموز السينما، وقالت إنها فخورة بتوليها مهمة تقديم المهرجان، مشيرة إلى أن السينما هى المكان الوحيد الذي لايخشي فيه البشر الظلمة، بل بالعكس ينتظروها ويتفاعلون معها، ولفتت إلى أن السينما تلهم الناس وتحرك مشاعرهم، ورسالة بغض النظر على جودة الفيلم، مؤكدة أنه رغم تطور التكنولوجيا، فإنها لن تنقص من السينما قدرها.

الدورة الأربعون تشهد مشاركة 160 فيلما من 59 دولة، فى مسابقات المهرجان المختلفة وهي «المسابقة الدولية»، «أفاق السينما العربية»، «أسبوع النقاد الدولي»، و«مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة»، بالإضافة إلى الأفلام المشاركة على هامش فعاليات المهرجان. ويذكر