انت الان تتابع سمير صبري: الحمد لله إني عشت لحد ما أدوني جايزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٦ م

كرمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، خلال حفل افتتاح الدورة الأربعين والتي تُقام فعالياتها في الفترة من 20 حتى 29 من شهر نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، الفنان الكبير سمير صبري، لمسيرته الفنية السينمائية الدرامية على مدار عقود ماضية، وقدّمته للجائزة باكيةً الفنانة لبلبة، وقالت: "بشكر ربنا إني حضرت كل دورات مهرجان القاهرة، بشكر إدارة المهرجان لتكريمها المبدعين، مش عارفة أقول إيه عن الإنسان اللي بقدّمه للتكريم النهاردة، سمير صبري هو واحد من أهم مبدعينا".

ومن جانبه، قال سمير صبري، خلال كلمته: "الحمد لله إني عشت لحد ما ادوني جايزة، كنت دايمًا بتخيل لحظة تكريمي بعد ما أموت، ويسرا ورجاء الجداوي يبكوا عليا، أنا فخورة بالجائزة دي جدًا، وبهدي الجائزة للعظيم مؤسس المهرجان كمال الملاخ". ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو الحدث المصري الفني الأهم، والمحفل