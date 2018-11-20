انت الان تتابع بسبب خاشقجي..ألمانيا تحظر دخول 18 سعوديا منطقة شينجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٠ م

أعلن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده منعت 18 سعوديا من دخول أراضيها ومنطقة شينجن للاشتباه بتورطهم في عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي. وقال هيكو ماس، إن التحرك كان موضع "تنسيق وثيق" مع فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بشكل عام. حظرت ألمانيا الاثنين دخول مواطنين سعوديين، يشتبه في ضلوعهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي، معظم الدول الأوروبية وسعت لوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى المملكة في تشديد لموقفها من الرياض.

ويشمل حظر الدخول، الذي يستهدف 18 سعوديا يشبته بلعبهم دورا في قتل خاشقجي بقنصلية الرياض في إسطنبول، منطقة شينغن التي تتيح التنقل دون جواز سفر بين دول بالاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى أن ألمانيا مستعدة للضغط من أجل موقف أوروبي أكثر صرامة باعتبارها أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي.صرح وزير