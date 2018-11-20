انت الان تتابع حسن حسني: فرحان إنهم لحقوا يكرموني وأنا عايش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٠ م
منح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل افتتاح دورته الأربعين، جائزة فاتن حمامة التقديرية للنجم البريطاني ريف فاينز المرشح للأوسكار مرتين، بالإضافة لحصوله على جائزة البافتا وترشحه للجولدن جلوب ونيله عشرات الجوائز الأخرى، كما منح جائزة فاتن حمامة التقديرية الثانية للفنان القدير حسن حسني، صاحب المسيرة الفنية التي امتدت لأكثر من نصف قرن، قدّم خلالها مئات الأعمال التي لا تُنسى للسينما والمسرح والتليفزيون، وقدّمه للجائزة المخرج الكبير داوود عبد السيد، فيما قابل حسني ذلك بدموع الفرح.
وقال حسن حسني خلال كلمته الموجزة: "أنا سعيد أوي أوي وفرحان أوي أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا عايش، والله بكلمكم جد عشان أفرح بالتكريم ده وأنا وسطكم، بشكر رئيس المهرجان، وكل القائمين عليه، بشكركم شكرًا جزيلًا". وتُقام فعاليات الدورة الأربعين، في الفترة من 20 حتى 29 من شهر نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد
وقال حسن حسني خلال كلمته الموجزة: "أنا سعيد أوي أوي وفرحان أوي أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا عايش، والله بكلمكم جد عشان أفرح بالتكريم ده وأنا وسطكم، بشكر رئيس المهرجان، وكل القائمين عليه، بشكركم شكرًا جزيلًا".
وتُقام فعاليات الدورة الأربعين، في الفترة من 20 حتى 29 من شهر نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، أصغر رئيس في تاريخ المهرجان، ورمز المهرجان التاريخي المدير الفني يوسف شريف رزق الله.
ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو الحدث المصري الفني الأهم، والمحفل الأعرق في المنطقة، بدأت فعالياته في 16 أغسطس 1976 على أيدي الجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينمائيين برئاسة كمال الملاخ، الذي نجح في إدارة هذا المهرجان لمدة 7 سنوات حتى عام 1983.
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