انت الان تتابع وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان القاهرة: تحيا مصر بكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٥ م

قال المنتج والسيناريست محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة، خلال حفل افتتاح دورته الأربعين، إن مشهد الحضور وقاعة الافتتاح مهيب للغاية، موجهًا التحية للوزراء الأربعة الحضور بالقاعة، وهم إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، رانيا المشاط وزيرة السياحة، هالة السعيد وزيرة التخطيط، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مضيفًا: "ننظر لماضينا، أصبح لدينا 40 دورة، وننظر للمستقبل أيضًا وهو ما نتطلع إليه في هذه الدورة، ونتعاون مع خبرات كبيرة، وعلى رأسهم الناقد يوسف شريف رزق الله، أشكر كل الفنانين الحضور، أشكر كل الرعاة، والمهندس سميح ساويرس".

ودعا محمد حفظي، الدكتورة إيناس عبد الدايم، لافتتاح المهرجان، وقالت خلال كلمتها: "أشكر كل من ترأسوا المهرجان منذ بدايته، تستمر وزارة الثقافة في دعمها للمهرجان تحت إدارة جديدة شابة ترغب في تطوير بما يتواكب مع السينما العالمية، أهلًا بكل الضيوف في مصر، مرحبًا بكم في وطنكم الثاني". وأضافت: "نبدأ هذه