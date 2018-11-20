انت الان تتابع شريف منير يداعب إلهام شاهين: ماشتغلتيش من زمان زيي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٢ م
قدّم الفنان شريف منير، مقطوعة موسيقية بآلة الدرامز، ضمن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الأربعين، والتي تُقام فعالياته في الفترة من 20 إلى 29 من نوفمبر الجاري، وتلقى منير تحية كبيرة، وقال: "أنا اسمي شريف منير، كنت بقعد هنا ورا في الحضور زمان وأقول هو ممكن أكون هنا؟ ودلوقتي أنا هنا، على خشبة المسرح وبقدّم حفل الافتتاح، الموقف مهيب بجد أكتر مما حد يتخيل، أنا بحب السيما، الفن السابع، وإن شاء الله السينما المصرية في تقدّم وازدهار دايمًا".
وقاطعه الكدواني، مداعبًا إياه بسبب مقطوعته، وقال: "عملتها إزاي دي؟"، فرد: "عشان بقالي سنتين قاعد مش بشتغل"، ما أثار ضحك الجمهور، ومن على المسرح داعب شريف منير الفنانة إلهام شاهين الحاضرة بالقاعة، قائلًا: "بتضحكي على إيه يا إلهام؟ ما اشتغلتيش من زمان إنتي كمان؟ متخافوش هما 15 مسلسل، الموضوع منتهي". وتُقام
وقاطعه الكدواني، مداعبًا إياه بسبب مقطوعته، وقال: "عملتها إزاي دي؟"، فرد: "عشان بقالي سنتين قاعد مش بشتغل"، ما أثار ضحك الجمهور، ومن على المسرح داعب شريف منير الفنانة إلهام شاهين الحاضرة بالقاعة، قائلًا: "بتضحكي على إيه يا إلهام؟ ما اشتغلتيش من زمان إنتي كمان؟ متخافوش هما 15 مسلسل، الموضوع منتهي".
وتُقام فعاليات الدورة الأربعين، في الفترة من 20 حتى 29 من شهر نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، أصغر رئيس في تاريخ المهرجان، ورمز المهرجان التاريخي المدير الفني يوسف شريف رزق الله.
ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو الحدث المصري الفني الأهم، والمحفل الأعرق في المنطقة، بدأت فعالياته في 16 أغسطس 1976 على أيدي الجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينمائيين برئاسة كمال الملاخ، الذي نجح في إدارة هذا المهرجان لمدة 7 سنوات حتى عام 1983.
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