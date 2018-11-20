انت الان تتابع عبدالظاهر السقا: كوليبالي لا يصلح للعب في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٥٩ م

يرى عبد الظاهر السقا، قائد المنتخب السابق، أن ساليف كوليبالي مدافع الأهلي، ليس من اللاعبين الجيدين الذين يستحقون التواجد ضمن صفوف القلعة الحمراء، قائلاً خلال تصريحات إذاعية مساء اليوم الثلاثاء:"من الممكن أن يكون كوليبالي يملك خبرات دولية، ولكنه ضعيف في المواقف الدفاعية مع المهاجمين وبطيء جدًا، ومش ده اللى يلعب في الأهلي، والميزة الوحيدة فيه كمدافع هي الكرات العرضية والعالية". وتابع: "يجب أن يكون مدافع النادي الأهلي، أفضل من ذلك، لأنه النادي الأقوى في أفريقيا، لكن مستوى كوليبالي أضعف من الفريق بكثير، ويجب تدعيم صفوف الفريق بمدافع قوى فى يناير".

وأكد عبد الظاهر السقا، أن المدافعين في مصر مظلومون قائلاً: "كرة القدم تغيرت بشكل كبير وأصبح على كل لاعبي الفريق القيام بأدوار دفاعية". وتابع: "أحمد حجازي، أفضل مدافع في مصر وشبه متكامل، وأيضًا علي جبر مدافع مميز، وباهر المحمدي يجب أن يثقل خبراته قبل التواجد في المنتخب الوطني، رغم أنه يقدم مستوى جيدا". وأكد