انت الان تتابع سيسيه يقود الاتحاد لتحقيق فوز غالٍ على إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٥٢ م
حقق الاتحاد السكندري، فوزًا غاليًا على مضيفه إنبي بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «بترو سبورت»، ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز. هدف زعيم الثغر جاء عن طريق الإيفواري رزاق سيسيه في الدقيقة 24 من رأسية رائعة سكنت شباك محمود جاد حارس الفريق البترولي. وحاول إنبي الذي يقوده فنيًا خالد متولي، إدراك التعادل عقب هدف سيسيه لكن لاعبيه أهدروا أكثر من فرصة محققة للتسجيل لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف نظيف.
وفي الشوط الثاني ظهر على لاعبي الاتحاد السكندري بقيادة حلمي طولان، الرغبة في تعزيز التقدم في الدقائق الأولى، قبل أن يعود إنبي للسيطرة على زمام الامور لكن دون خطورة تذكر على مرمى الهاني سليمان، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بنتيجة 1-0. بهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندري، رصيده إلى 18 نقطة ليقفز للمركز السادس
بهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندري، رصيده إلى 18 نقطة ليقفز للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد إنبي عند 14 نقطة محتلًا المركز الثالث عشر.
وفي نفس الجولة، واصل فريق المقاولون العرب الأول لكرة القدم، تقديم أدائه المميز تحت قيادة عماد النحاس منذ توليه القيادة الفنية للفريق خلفاً للمدير الفني السابق علاء نبيل، وحقق الفوز على نظيره الجونة، بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
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