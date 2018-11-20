الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير فيصل بن محمد عبدالعزيز



أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة والدة الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وقال بيان الديوان الملكي الذي نقلته وكالة الأنباء

وأضاف أنه "سيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غدٍ الأربعاء الموافق 13 / 3 / 1440هـ ، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون". الخليج 365 - متابعاتأعلن الديوان الملكي السعودي وفاة والدة الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.وقال بيان الديوان الملكي الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.وأضاف أنه "سيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غدٍ الأربعاء الموافق 13 / 3 / 1440هـ ، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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