شكرا لقرائتكم ترمب: السعودية حليف عظيم في مواجهة إرهاب إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية حليف عظيم في مواجهة إيران، كما أنها تساعد في بقاء أسعار النفط منخفضة.

كذلك شدد ترمب، قائلاً: "تعتزم الولايات المتحدة أن تظل شريكاً دائماً للمملكة العربية السعودية، لضمان مصالح بلادنا وشركاء آخرين في المنطقة".

وأشار في بيان إلى أن هدف واشنطن الأهم هو القضاء على تهديد الإرهاب في العالم.

وأضاف ترمب أن "العالم بات مكاناً خطراً جداً، فإيران على سبيل المثال مسؤولة عن الحرب بالوكالة ضد السعودية باليمن، وتحاول زعزعة استقرار العراق وتدعم حزب الله الإرهابي في لبنان والديكتاتور بشار الأسد في سوريا، الذي قتل الملايين من مواطنيه".

وجاء في البيان أن "إيران قتلت عدداً من الأميركيين والأبرياء في الشرق الأوسط".

على الجانب الآخر، بحسب البيان الأميركي، فإن السعودية أنفقت المليارات من الدولارات لقيادة الحرب ضد التطرف والإرهاب.