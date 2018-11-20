شكرا لقرائتكم خبر عن عليا الوفد تفوض أبو شقة للرد علي تجاوزات الخاسرين بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الهيئة العليا لحزب الوفد بالإجماع ،تفويض المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب ، فى اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية ،للرد علي التجاوزات الصادرة من بعض الأعضاء الخاسرين بشأن بطلان العملية الإنتخابية والتى تصل إلى حد الفصل.

وكشف رئيس حزب الوفد، أن بيت الأمة تلقي انذارا من أحد المستشارين القانونين بناء علي الطلب المقدم من ياسر قورة، عضو الهئية العليا السابق بشأن بطلان العملية الانتخابية. وأوضح أبو شقة، أن العملية الانتخابية تمت بشفافيه تامه وبإشراف من المجلس القومي لحقوق الانسان ،وبحضور جميع المرشحين مشيرا إلى أن الهيئة العليا ستتخذ كافة الاجراءات القانونيه للرد علي هذه التجاوزات.

وأعلن أبو شقة خلال اجتماع الهيئة العليا للوفد اليوم، أن الوفد سيعقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة بحضور الدكتور عبد السند يمامه رئيس لجنة المفصولين لإعداد بحث كامل لعودة المفصولين والمستقيلين من الحزب.