غضب في البحيرة من المدرس المتحرش: المستر بيبوس ولادنا

كتب: معوض هويدي

«مش عايزه أروح المدرسة تاني»، بتلك الكلمات استقبلت أسرة إحدى التمليذات ضحايا التحرش لمعلم بإحدى المدارس التابعة لإدارة بندر دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة، وسط حالة من الذعر والخوف الشديدين لما تعرضت له وزملائها على يد معلم مادة الرياضيات بالمدرسة وتحرشه بهم.

على الفور، توجّه أولياء أمور التلميذات بالصف الرابع الابتدائي لقسم شرطة دمنهور لتحرير محضرًا بالواقعة ضد معلم الرياضيات يتهمونه بالتحرش بأبنائهم حمل رقم 9273 لسنة 2018 إداري قسم شرطة دمنهور.

قال أولياء الأمور في بلاغهم للنيابة: معلم مادة الرياضيات...