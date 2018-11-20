قزي: الغريب ان مصالحة الوطني الحر وحزب الله أقوى من مصالحتي معراب وبكركي

أكد الوزير السابق ​سجعان قزي​ أن "المس في مصالحتة الجبل جريمة كبرى ولبنان لم يهتز إلا عدنما اهتز الجبل وحرب الـ75 لم تكن قد تحدث لو لم يشارك فيها طرف من الجبل و​المصالحة المسيحية​ الدرزية مصالحة مقدسة لانها بين مقومين أساسيين لنشوء الكيان اللبناني قبل لبنان الكبير".

وفي حديث تلفزيوني، لفت قزي إلى المصالحة الشيعية الشيعية والعلاقة بين "​حزب الله​" وحركة "أمل"، قائلا: "هناك ثوابت لا مس بها وهي العلاقة مع ​سوريا​ و​ايران​ واستنهاض الحالة الشيعية في لبنان وتعزيز المنطقتين وهما ​الجنوب​ و​البقاع​".

واعتبر أن "المستغرب هو أن المصالحة بين "​التيار الوطني الحر​ و"حزب الله" أقوى من المصالحة بين "التيار الوطني الحر" و"​القوات اللبنانية​ والمصالحة بين "القوات اللبنانية" وتيار "المردة"، مشيراً إلى أن "مصالحة ​بكركي​ الأخيرة خلفت حالة لا بد منها ومريحة وخلقت نوع من ازالة الفيتو التي ممكن ان تعيق مسيرة كل واحد من رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ ورئيس تيار "المردة" النائب السابق ​سليمان فرنجية​ إلى ​رئاسة الجمهورية​".